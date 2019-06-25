В ФРГ из-за столкновения истребителей приостановлены полеты Eurofighter

Шверин, Германия, , 13:13 — REGNUM Военно-воздушные силы Германии приостановили запуски истребителей с аэродрома Лааге в земле Мекленбург — Передняя Померания, где накануне произошло столкновение двух самолетов Eurofighter, передает канал n-tv 25 июня.

Полеты приостановлены до тех пор, пока не будут выяснены причины столкновения. В нормальном режиме здесь происходит около 20 запусков Eurofighter ежедневно. Бортовые самописцы рухнувших истребителей пока не обнаружены. На месте падения работают около 300 военных.

Выживший пилот находится в больнице Ростока, он не получил серьезных травм. Это один из самых опытных инструкторов люфтваффе. Его погибший коллега был молодым офицером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германская партия «Левые» призвала прекратить военные учения, заявив об их опасности для населения и окружающей среды.

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