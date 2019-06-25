В НАТО подготовили стратегию космической обороны

Брюссель, , 13:11 — REGNUM Разработана первая для НАТО «космическая стратегия». Её официально утвердят на переговорах 26 и 27 июня, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг 25 июня в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что возможно как мирное использование космического прстранства, так и в целях агрессии. Так, спутники могут быть заблокированы, перепрограммированы или выведены из строя. При применении противоспутникового оружия может пропасть связь.

Стратегия определяет, как странам альянса нужно отвечать на вызовы безопасности в космосе. Важно быть «бдительными и устойчивыми», подчеркнул генсек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Александр Грушко посетовал на неприспособленность НАТО к новой ситуации в сфере безопасности. Альянс заставляет своих участников тратить средства на парирование несуществующих угроз, отметил он, сравнив ситуацию с периодом Холодной войны.

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