«Европейские партнёры нас не услышали» — Зеленский о возвращении РФ в ПАСЕ

Киев, , 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как лично убеждал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона не допустить возвращения российской делегации в ПАСЕ. Об этом Зеленский написал 25 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнёры нас не услышали и поступили иначе», — рассказал он.

Зеленский поблагодарил за работу представителей украинской делегации в ПАСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский назвал возвращение России в организацию «Страсбургской трагедией».

Читайте также: Украинский депутат о ПАСЕ: мы держали оборону до потери пульса