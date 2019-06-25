Вторник, 25 Июня 2019 года
12:37:55 МСК

Зеленский о решением ПАСЕ по России: «Разочарован»

Политика

«Наши европейские партнеры нас не услышали»

Зеленский о решением ПАСЕ по России: «Разочарован»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 25 июня 2019, 12:33 — REGNUM  Принятой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) резолюцией, которая открывает возможность возвращения делегации Российской Федерации в организацию, разочарованы в Киеве. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Facebook.

«Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации РФ, — написал Зеленский. — … Наши европейские партнеры нас не услышали».

Президент Украины напомнил, что он лично на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с канцлером Германии и главой Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюцию, согласно которой делегация РФ официально приглашена на июньскую сессию в ассамблею, приняли члены Парламентской ассамблеи Совета Европы на заседании в Страсбурге в ночь на 25 июня.

Читайте также: Премьер-министр Украины прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президент Украины Владимир Зеленский
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить