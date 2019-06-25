Зеленский о решением ПАСЕ по России: «Разочарован»

Киев, , 12:33 — REGNUM Принятой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) резолюцией, которая открывает возможность возвращения делегации Российской Федерации в организацию, разочарованы в Киеве. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Facebook.

«Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации РФ, — написал Зеленский. — … Наши европейские партнеры нас не услышали».

Президент Украины напомнил, что он лично на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с канцлером Германии и главой Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюцию, согласно которой делегация РФ официально приглашена на июньскую сессию в ассамблею, приняли члены Парламентской ассамблеи Совета Европы на заседании в Страсбурге в ночь на 25 июня.

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