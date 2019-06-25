Коновалов «удивлён»: о последствиях оскорбления главы Хакасии в соцсети

Абакан, , 10:51 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов не подавал никаких заявлений в отношении интернет-пользователя Вячеслава Шоева. Об этом ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь главы Хакасии Максим Усов, комментируя информацию о том, что Шоева хотят наказать за размещённый у него на странице в «Фейсбуке» пост, содержащий оскорбительные высказывания о губернаторе.

Об инциденте сообщил глава организации «Агора» Павел Чиков.

«Страницу Вячеслава Шоева отмониторили сотрудники Центра «Э» Хакасии после того, как из администрации главы к ним поступил сигнал, и возбудили дело об административном правонарушении. Пост заставили удалить», — пишет Чиков в своём телеграм-канале.

Он же напомнил о заявлении председателя комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина о том, что депутатов беспокоит правоприменение закона о неуважении к власти.

«В законе строго прописано, что речь идёт об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды. Он не должен применяться, если речь идёт о каком-нибудь мэре или губернаторе. К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счётов с общественниками и журналистами. Конечно, такие ошибки на местах нужно внимательно мониторить», — цитирует Левина «Коммерсантъ».

Второе судебное заседание состоится 5 июля, резюмировал Чиков.

Между тем, как уточнил ИА REGNUM Максим Усов, об инциденте Валентин Коновалов узнал из СМИ.

«Глава Хакасии Валентин Коновалов не подавал никаких заявлений на господина Шоева, он был крайне удивлён, узнав об этом инциденте. Он так же, как и все мы, узнал об этом из СМИ. Это тот самый случай, когда сотрудники контролирующих органов самостоятельно усмотрели факт нарушения закона в публикации этого господина. Подобный случай можно считать показателем того, насколько критика отличается от оскорбления и как это регулируется законодательством», — сказал Усов.

В МВД по Хакасии информацию об инциденте ИА REGNUM комментировать отказались.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в России в марте 2019 года вступил в силу закон о неуважении к власти. Согласно поправкам в КоАП, оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечёт наложение административного штрафа.

20 июня в ходе «прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил, что закон в первую очередь направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, и речи о критике власти не идёт.

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