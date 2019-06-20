Путин назвал цель закона о «неуважении к власти»

Москва, , 15:48 — REGNUM Закон об оскорблении власти направлен в первую очередь на борьбу с оскорблениями символов государства, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

По словам российского лидера, в соответствующем законе, который вступил в силу весной 2019 года, речь не идет о критике власти.

«Наоборот, она должна быть свободной, люди имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов», — отметил глава государства.

Цель закона — борьба с оскорблениями символов государства, «чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом и гербом», подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в России вступил в силу закон о «неуважении к власти». Согласно поправкам в КоАП, оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа.

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