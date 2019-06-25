Плагиат в речи Зеленского появился из-за стереотипов чиновников — СМИ

Киев, , 10:55 — REGNUM Высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко оказались в речи президента страны Владимира Зеленского из-за «стереотипных подходов» ряда государственных служащих, заявили в аппарате президента Украины, сообщило 25 июня информационное агентство «Украинские новости».

«Было принято решение об отказе от проведения служебного расследования ввиду того, что причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом», — сказано в официальном ответе администрации.

В аппарате Зеленского подчеркнули, что смысл речи соответствовал принципам внешней политики Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обнаружил в выступлении Зеленского фразу «Украина в ЕС — это смерть российскому имперскому проекту», взятую из речи Порошенко.

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