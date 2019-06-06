«Украл целый абзац из выступления Порошенко». Зеленский «попался»

Киев, , 02:11 — REGNUM Целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская Солидарность» был украден украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь экс-главы Украины Святослав Цеголко в Facebook.

Разместив в своём паблике цитату Зеленского, где он говорит о том, что «Украина в ЕС — это смерть российскому имперскому проекту», Цеголко заявил, что сказанные фразы — «банальный плагиат».

«Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская Солидарность», — написал Цеголко.

Он предложил нанять Зеленскому спичрайтера, чтобы тот не дословно «прислушивался» к словам Порошенко.

Напомним, Зеленский на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском 5 июня заявил, что членство Украины в Европейском союзе грозит смертью «российскому имперскому проекту».

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