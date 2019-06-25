Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму

Москва, , 09:47 — REGNUM Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Авторы считают, что нынешнее списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

«Сохранение в платежных документах по оплате услуг ЖКХ незаконной и необоснованной задолженности и пени, по которой фактически уже истек срок исковой давности, ущемляет гражданские права жителей всех субъектов РФ», — указали депутаты.

На конец 2018 года министерство строительства и ЖКХ оценило общероссийский долг в 1,2 трлн рублей. Оплата счетов ЖКХ — одна из самых больших статей расходов жителей России. На 2018 год жители страны, в среднем, тратили на коммунальные услуги 10,9% всех своих расходов.

С каждым годом в российские суды поступает все больше исков о взыскании долгов за коммунальные услуги. В 2018 году — в три раза больше исков в категории «о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», по сравнению с 2010 годом. Если в 2017 году количество таких дел составляло 4,2 млн, то в 2018 году выросло до 5,4 млн, приводят данные авторы инициативы.