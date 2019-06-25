Барзани: Иракский Курдистан будет укреплять инвестиционные связи с США

Эрбиль, Ирак, , 09:47 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил о намерении укреплять инвестиционный связи с Соединенными Штатами, об этом 24 июня сообщает Kurdistan.ru.

Заявление было сделано после подписания соответствующего документа между представителями Торговой палаты США и курдскими чиновниками в Эрбиле.

«Мы хотим поблагодарить американских инвесторов, которые всегда оказывали нам поддержку, со своей стороны мы также готовы сделать все от нас зависящее для укрепления сотрудничества» Нечирван Барзани

Напомним, отношения между США и Иракским Курдистаном на протяжении долгих лет были достаточно теплыми. Вторжение американских военных в Ирак в 2003 году привело к созданию расширенной автономии в регионе.

Однако Вашингтон не поддержал курдский референдум о независимости в сентябре 2017 года, что привело к ухудшению отношений между Багдадом и Эрбилем, а также потере курдами ряда спорных территорий, включая провинцию Киркук.

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