Кризис в Судане: доступ в интернет восстановлен лишь для одного человека

Хартум, , 09:39 — REGNUM Адвокат сообщил, что после трехнедельного отключения в Судане был восстановлен доступ в интернет — но только для него, передает ВВС Africa.

Абдель-Адхем Хасан в воскресенье, 23 июня, выиграл судебный процесс против оператора связи Zain Sudan за отключение интернета, якобы предписанное военным советом Судана. Суд постановил Zain Sudan восстановить доступ к интернету.

Хасан сказал, что в настоящее время он является единственным гражданским лицом в стране, которое может получить доступ к интернету, не прибегая к сложным действиям.

Арабский репортер ВВС Мухаммед Осман в Хартуме подтверждает, что интернет остается заблокированным, несмотря на воскресное судебное решение.

В ответ на действия оператора Хасан заявил, что во вторник, 25 июня, вернется в суд, чтобы выиграть право на доступ в интернет для всех суданцев.

«У нас будет судебное заседание завтра, а другое — послезавтра. Надеемся, что к концу недели миллион человек получат доступ в интернет», — добавил Хасан.

Хасан сказал ВВС: «Оператор не предоставил письменных распоряжений на отключение интернета. Все пытаются избежать ответственности, никто не хочет нести личную ответственность — это преступление и нарушение международных прав человека».

В понедельник, 24 июня, Организация Объединенных Наций призвала суданские власти предоставить наблюдателям за соблюдением прав человека доступ в страну и положить конец «репрессиям» против протестующих.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала военное правительство прекратить закрытие интернета во время своей вступительной речи в Совете ООН по правам человека в Женеве.

Напомним, что интернет был отключен после того, как силы безопасности 3 июня насильственно разогнали протестующих, разбивших лагерь в центре Хартума.

Протестующие хотят положить конец правлению военных, пришедших к власти после переворота против президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года.

Совет генералов пришел к власти 11 апреля, однако протестующие не покинули улицы, требую передачи власти в руки гражданского правительства.

Переходный военный советсостоит из семи человек. Орган возглавляет генерал-лейтенант Абдель Фаттах Абдельрахман Бурхан. Совет говорит, что он должен нести ответственность за обеспечение порядка и безопасности.

Однако Совет столкнулся с международным осуждением за то, что 3 июня в Хартуме было совершено жестокое нападение на протестующих, в результате которого, по сообщениям, погибло по меньшей мере 130 человек.

Большинство африканских и западных стран поддержали протестующих. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вылетел в Судан, чтобы попытаться заключить соглашение между военными и протестующими в начале этого месяца.

В воскресенье, 23 июня, совет отклонил предложение Эфиопии, с которым протестующие согласились в субботу, 22 июня, на том основании, что эфиопская инициатива не была скоординирована с инициативой Африканского союза.

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