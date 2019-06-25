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Военные Турции обезвредили четырех членов РПК

Политика

Включая повстанца, за которого была назначена награда в $103 тыс

Анкара, 25 июня 2019, 08:52 — REGNUM  За последние два дня правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана, об этом 24 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Среди обезвреженных повстанцев присутствовал Чихан Челеби, за голову которого была назначена награда в размере $103 тыс.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Повстанцы ведут борьбу за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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