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Глава военной разведки США: Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации

Политика

Дональд Трамп надеется на возобновление переговоров

Вашингтон, 25 июня 2019, 08:45 — REGNUM  Глава Агентства военной разведки США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации, об этом 24 июня сообщает Fox News.

«Мы все еще, внутри нашего разведывательного сообщества, продолжаем считать, что Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации полуостров», — подчеркнул Эшли.

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует посетить Южную Корею в ближайшие выходные. В преддверии визита он отправил письмо главе КНДР, в котором выразил надежду на возобновление переговоров.

Последняя встреча между лидерами Соединенных Штатов и Северной Кореи провалилась, стороны не смогли преодолеть разногласия связанные с северокорейской ядерной программой.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп отправится в Южную Корею с официальным визитом

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США и КНДР
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