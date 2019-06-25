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Депутат Верховной рады вновь оскорбил журналистку Скабееву

Политика

Инцидент произошел в здании Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)

Депутат Верховной рады вновь оскорбил журналистку Скабееву
ВАДИМ ЧУПРИНА
Борислав Береза

Страсбург, Франция, 25 июня 2019, 08:36 — REGNUM  Нападкам со стороны депутата Верховной рады Украины Борислав Береза в здании Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вновь подверглась российская журналистка Ольга Скабеева. Видео произошедшего на портале YouTube опубликовал телеканал «Россия 1».

Инцидент произошел в тот момент, когда журналистка брала интервью у заведующего кафедры международных отношений Московского гуманитарного университета Николая Платошкина.

Скабеева предположила, что представитель украинской делегации в ПАСЕ, который подошел к ним, хотел бы извиниться за провокацию, которую он устроил здесь же 24 января. Однако вместо этого украинский депутат принялся оскорблять сотрудницу СМИ.

«Вы все время упоминаете: «Береза, Береза», — сказал украинский делегат. — Неужели больше ни один мужчина не задевает вас, и больше никого в вашей фантазии нет?«

Скабеева, в свою очередь, обратила внимание на то, что депутата Верховной рады на этот раз говорит с ней на русском языке, а также обратила внимание на то, что для Березы это был последний день работы в ПАСЕ.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января в рамках заседания ПАСЕ проходил пресс-подход вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, в ходе которого украинский депутат Борислав Береза толкнул российскую журналистку.

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