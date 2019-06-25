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Трамп должен прояснить свою позицию по отношению к ЕС — Макрон

Политика

«Есть много неясностей, особенно в отношении позиции Дональда Трампа по Brexit»

Трамп должен прояснить свою позицию по отношению к ЕС — Макрон
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 25 июня 2019, 08:35 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп должен «прояснить свою позицию» по отношению к Европейскому союзу (ЕС), передает Le Figaro, ссылаясь на интервью главы французского государства журналу New Yorker.

«Есть много неясностей, особенно в отношении позиции Дональда Трампа по выходу Великобритании из ЕС и того факта, что он способствует жесткому Brexit», — заявил Эммануэль Макрон в интервью журналу New Yorker.

Издание приводит несколько противоречивых высказываний президента США Дональда Трампа о Европе.

«Я не имею ничего общего с европейцами», — заявил Дональд Трамп в эфире американского телеканала NBC, говоря об усилиях европейцев сохранить иранскую ядерную сделку.

«Мы очень щедры к Европейскому союзу. Мы заботимся о них. Мы тратим огромные суммы на НАТО. Что касается торговли, они уже давно пользуются нами», — также ранее заявил Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит с главой США Дональдом Трампом иранскую проблему в кулуарах саммита G20 в Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон обсудит с Трампом иранскую проблему в кулуарах G20

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Политическая жизнь Франции
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