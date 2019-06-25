В Нью-Йорке покажут пьесу по мотивам доклада Мюллера

Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Пьесу с участием голливудских звезд по мотивам итогового доклада экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве» покажут в Нью-Йорке 25 июня, сообщает агентство Associated Press.

Постановка получила название «Расследование: Поиск истины в десяти актах» («The Investigation: A Search for Truth in Ten Acts»), ее представят публике 25 июня в Нью-Йорке. Также желающие смогут посмотреть прямую трансляцию на сайте Law Works. Отмечается, что пьеса будет представлена всего лишь один раз.

В постановке примут участие голливудские актеры. Роль американского президента Дональда Трампа исполнит Джон Литгоу, спецпрокурора Мюллера — Кевин Кляйн, генпрокурора Джеффа Сешнса — Джоел Грей, в роли рассказчика выступит Аннет Беннинг. Также будут показаны видеоролики с участием таких актеров, как Марк Хэммил, Сигурни Уивер и Джулии Луи-Дрейфус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд голливудских знаменитостей, таких как Роберт Де Ниро, Лоуренс Фишборн, Мартин Шин и другие, снялись в антироссийском видеоролике. В нем звезды Голливуда обвиняют Россию в «атаке на демократию» в США, а также подозревают Москву в проведении некой «тайной операции», чтобы избрать Трампа главой Соединенных Штатов.

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