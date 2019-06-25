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Трамп пока не планирует встречу с Ким Чен Ыном

Политика

Таких планов на поездку в Южную Корею у Трампа нет

Трамп пока не планирует встречу с Ким Чен Ыном
Иллюстрация: White House
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Вашингтон, 25 июня 2019, 03:56 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не планирует встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своей поездки в Южную Корею, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

На вопрос журналистов, имеет ли Трамп планы устроить встречу с Ким Чен Ыном в ходе своей поездки в регион, источник ответил отрицательно. Также представитель администрации президента США отказался прокомментировать заявление о желании Трампа посетить демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была анонсирована поездка президента США Дональда Трампа в Южную Корею 29−30 июня, где американский лидер встретится с президентом Республики Корея Мун Чже Ином. В ходе поездки Трамп планирует провести переговоры по ситуации вокруг КНДР, а также посетить демилитаризованную зону.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп отправится в Южную Корею с официальным визитом

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