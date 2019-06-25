Вторник, 25 Июня 2019 года
00:00:03 МСК

В ГД обсудят соответствие нормативов строительства современным требованиям

Политика

В Госдуме обсудят соответствие нормативов строительства современным требованиям

Москва, 25 июня 2019, 00:00 — REGNUM  Сегодня, 25 июня, в Госдуме пройдет заседание Совета по развитию городских территорий и общественных пространств, сообщает ИА REGNUM. В мероприятии примут участие депутаты Государственной думы, представители общественных организаций, архитекторы, а также специалисты в области развития территорий.

Мероприятие пройдет под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Основными темами обсуждения станут вопросы соответствия действующих нормативов жилищного строительства современным требованиям к качеству и комфорту домов и окружающих их территорий, реализации национального проекта «Жилье и городская среда», использования современных технологий при строительстве домов и благоустройстве городских территорий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить