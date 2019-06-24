Российские ракеты на Кубе. До 26 июня там пробудет фрегат «Адмирал Горшков»

Москва, , 19:58 — REGNUM Российский фрегат «Адмирал Горшков» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту, совершил заход в столицу Республики Куба порт Гавану, сообщает 24 июня пресс-служба Северного флота РФ.

Возглавляемый фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отряд кораблей Северного флота пробудет на Кубе до 26 июня.

Фрегат посетят посол России на Кубе Андрей Гуськов и представители командования кубинских Вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота совершает дальний поход, начавшийся в Североморске 26 февраля. На сегодняшний день отрядом пройдено порядка 28 тыс. морских миль.

Российские корабли и суда обеспечения во время похода совершали заходы в Джибути и Коломбо, китайский порт Циндао, Владивосток, эквадорский порт Пуэрто-Боливар и прошли через Панамский канал.

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