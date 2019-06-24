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Российские ракеты на Кубе. До 26 июня там пробудет фрегат «Адмирал Горшков»

Политика

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вооружён крылатыми ракетами «Калибр»

Российские ракеты на Кубе. До 26 июня там пробудет фрегат «Адмирал Горшков»
Иллюстрация: Mil.ru
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»

Москва, 24 июня 2019, 19:58 — REGNUM  Российский фрегат «Адмирал Горшков» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту, совершил заход в столицу Республики Куба порт Гавану, сообщает 24 июня пресс-служба Северного флота РФ.

Возглавляемый фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отряд кораблей Северного флота пробудет на Кубе до 26 июня.

Фрегат посетят посол России на Кубе Андрей Гуськов и представители командования кубинских Вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота совершает дальний поход, начавшийся в Североморске 26 февраля. На сегодняшний день отрядом пройдено порядка 28 тыс. морских миль.

Российские корабли и суда обеспечения во время похода совершали заходы в Джибути и Коломбо, китайский порт Циндао, Владивосток, эквадорский порт Пуэрто-Боливар и прошли через Панамский канал.

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Военно-морской флот
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