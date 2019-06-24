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В Таджикистане членам политических партий запретили входить в состав ЦИК

Политика

Страна готовится к парламентским и президентским выборам

Душанбе, 24 июня 2019, 19:58 — REGNUM  Членам политических партий в Таджикистане будет запрещено входить в состав Центрального избирательной комиссии. Соответствующий законопроект в новой редакции «О Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан» одобрила нижняя палата парламента Таджикистана (маджлиси намояндагон), передают сегодня, 24 июня, местные СМИ.

Кроме того, согласно положениям законопроекта, членам политпартий нельзя будет входить и в состав окружных избирательных комиссий. В противном случае необходимо приостановить свое членство в партии.

Стоит отметить, что на сегодня своих представителей в составе ЦИК имеют практически все политпартии страны. По замыслу авторов законопроекта, новый закон позволит уравнять права партий на всех уровнях.

Напомним, что в 2020 году в Таджикистане пройдут парламентские выборы весной и президентские — осенью.

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Политическая жизнь Таджикистана
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