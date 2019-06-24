Суд Хартума вынес приговор о прекращении блокировки интернета в Судане

Хартум, , 12:37 — REGNUM Суд Хартума призвал оператора сотовой связи Zain Sudan восстановить доступ к интернету, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление подавшего иск адвоката в воскресенье, 23 июня.

По информации издания, отключение интернета было инициировано переходным военным советом в качестве меры безопасности. Интернет был отключен 3 июня, когда власти начали разгон демонстрации около генерального штаба армии в Хартуме.

Отключение интернета наносит вред экономике 40-миллионной нации, а также проведению гуманитарной операции, сообщил Абдель-Адхим Хассан, подавший иск в суд против оператора Zain Sudan. Окружной суд Хартума вынес вердикт, в соответствии с которым Zain «должен немедленно восстановить доступ к интернету по всей стране».

Zain Sudan — крупнейший в Судане оператор сотовой связи. В зале суда представитель компании Zain сообщил, что отключить интернет приказали «верховные власти».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля военные Судана свергли президента страны Омара аль-Башира, который находился у власти в течение 30 лет. Однако жители страны не прекратили забастовок, требуя перехода власти к гражданскому правительству.