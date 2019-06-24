Глава правительства Украины обсудил с представителем США вопросы энергетики

Киев, , 12:35 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с со старшим заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Кентом Логсдоном, сообщил 24 июня официальный сайт правительства Украины.

На встрече речь шла о транзите российского газа в страны Европы, о противодействии строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Энергетика — это большая часть наших отношений. Вашингтон очень серьёзно относится к энергетической составляющей сотрудничества с Украиной. Правительство США заинтересовано в реализации совместных проектов», — заявил Логсдон.

В свою очередь Гройсман поблагодарил гостя за внимание к вопросам украинской энергетики:

«Совместное решение таких вопросов влияет не только на энергонезависимость Украины, но и на энергетическую безопасность Европы», — отметил он.

Американская делегация посетила Полтавскую область, где ведётся добыча газа. Её членов интересовала возможность реализации международных проектов на этой территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Нафтогаз» рассказали о том, какие компании попытаются реанимировать истощённые украинские месторождения газа.

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