На Украине решили, кто займется добычей газа в истощенных месторождениях

Киев, , 11:59 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» завершила первый этап отбора партнеров для реализации проекта по увеличению добычи газа из истощенных месторождений, сообщил 21 июня глава НАК Андрей Коболев.

Как отметил менеджер, по результатам конкурса были квалифицировано следующие компании: Baker Hughes (США), консорциум «Энергетической инженерии Синьцзян Бейкен» и «Нефтяной инженерии Чжунши Шэнли» (Китай), Expert Petroleum Solutons SRL (Румыния), а также СП «Полтавская газонефтяная компания».

Коболев особо подчеркнул интерес к этому проекту «мощных международных игроков».

«Суть таких соглашений — мы предоставляем месторождения и инфраструктуру, партнеры вкладывают собственные средства в их развитие, применяют прогрессивные технологии интенсификации и передают добываемый газ по согласованной цене», — объяснил глава «Нафтогаза».

Вместе с тем, никакие конкретные цифры Коболев не назвал, отметив, что с потенциальными партнерами будет заключено соглашение о неразглашении коммерческой тайны.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 20 июня, на встрече с бизнесом президент Украины Зеленский заявил, что за следующие 5 лет власть сделает все необходимое, чтобы стать по-настоящему энергетически независимыми.

«Мы объединим наши электросети с европейскими, интегрируемся в европейский энергорынок, увеличим добычу нефти и газа и создадим условия для развития альтернативных источников энергии. Вместе с программой энергосбережения это сделает нашу экономику более эффективной и даст толчок для развития Украины», — сказал он.

Согласно официальным данным, за пять месяцев 2019 года на Украине добыли 8,8 млрд кубометров газа — это на 3,34% больше, чем за аналогичный период прошлого года