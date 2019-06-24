Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Глава МИД Великобритании: война между США и Ираном может вспыхнуть случайно

Политика

Лондон делает все ,чтобы минимизировать данную угрозу

Лондон, 24 июня 2019, 12:33 — REGNUM  Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность относительно возможности начала военного конфликта между США и Ираном из-за случайных обстоятельств, об этом 24 июня сообщает радио BBC.

«Мы не думаем, что какая-либо из сторон хочет войны, но мы обеспокоены тем, что конфликт может вспыхнуть из-за случайности. Мы делаем все возможное, чтобы устранить подобную случайность», — подчеркнул Хант, выступая по радио.

Глава британского внешнеполитического ведомства также отметил, что находится в тесном контакте с Соединенными Штатами по поводу опасной ситуации в Персидском заливе.

Напомним, за последние месяцы ситуация в Персидском заливе значительно осложнилась: противоречия между США и Ираном близки к критическим. Несмотря на то, что обе стороны не готовы к военному столкновению, может возникнуть ситуация при которой оно будет неизбежно.

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Противостояние Ирана и США
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