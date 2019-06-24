Глава МИД Великобритании: война между США и Ираном может вспыхнуть случайно

Лондон, 24 июня 2019, 12:33 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность относительно возможности начала военного конфликта между США и Ираном из-за случайных обстоятельств, об этом 24 июня сообщает радио BBC.
Глава британского внешнеполитического ведомства также отметил, что находится в тесном контакте с Соединенными Штатами по поводу опасной ситуации в Персидском заливе.
Напомним, за последние месяцы ситуация в Персидском заливе значительно осложнилась: противоречия между США и Ираном близки к критическим. Несмотря на то, что обе стороны не готовы к военному столкновению, может возникнуть ситуация при которой оно будет неизбежно.
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