Зять бывшего владельца «Уралкалия» выдвигается в президенты Уругвая — СМИ

Монтевидео, , 12:03 — REGNUM Предвыборная кампания в Уругвае отмечена скандалом с обвинениями в грязной агитации в пользу предпринимателя Хуана Сартори, зятя российского олигарха Дмитрия Рыболовлева. Об этом пишет испанская газета El Pais 23 июня.

В конце июня в традиционной правой Национальной партии Уругвая пройдут праймериз, по итогам которых определится кандидат от партии в президенты. В опросах неожиданно побеждает новичок в политике, 38-летний Сартори, обходя опытных и авторитетных политиков Луиса Лакалье Пу и Хорхе Ларраньягу. Президентские выборы пройдут в стране в октябре 2019 года.

Руководство партии делало ставку на Лакалье Пу, сына президента Уругвая в 1990—1995 годах Луиса Альберто Лакалье. 20 июня оно обратилось в суд с жалобой на методы PR-менеджеров Сартори, обвинив их в распространении фейковых новостей, порочащих двух соперников.

Хуан Сартори живет за границей с 12 лет, но известен как инвестор в сельскохозяйственный сектор страны. С 2015 года он женат на россиянке Екатерине Рыболовлевой, дочери бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, который входит в двадцатку самых богатых людей России по версии Forbes. Бизнесмен отрицает финансирование кампании своего зятя.