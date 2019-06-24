Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Мурманск, , 11:42 — REGNUM Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона. Об этом сообщил врио губернатора Андрей Чибис 24 июня на совещании в областном правительстве.

Он заявил, что в области выявлены факты получения врачами зарплат ниже минимального размера оплаты труда, хотя подобное опровергалось в предоставленных ему ранее отчетах. Чибис добавил, что его вводили в заблуждение, что показала даже экспресс-проверка.

Инна Погребняк больше не является членом правительства региона по ряду причин, сказал Чибис.

Глава региона обратил особое внимание на зарплаты медицинских работников. Он указал на проблемы с небольшими окладами и обеспечением лекарствами, а также на недостаточность мер по сокращению смертности от инфарктов.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная «прямая линия» с Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства отвечал на обращения граждан, прошла 20 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам программы заявил, что жители России «линию ждали, линию слушали и смотрели», при этом «в большей части линия понравилась, понравилась однозначно».

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