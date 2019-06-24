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МИД Ирана: проект плана США по Ближнему Востоку «обречен на провал»

Политика

«Эта конференция и продажа Палестины ни к чему не приведут»

Тегеран, 24 июня 2019, 10:55 — REGNUM  Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил в понедельник, 24 июня, что план Вашингтона по мирному урегулированию ближневосточного кризиса, который должен быть представлен на международной конференции в Бахрейне на этой неделе, «позорен» и «обречен на провал».

«Эта конференция и продажа Палестины ни к чему не приведут», — цитирует Аббаса Мусави агентство ISNA.

Мусави также раскритиковал министра Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Моррисона за его высказывания в воскресенье, 23 июня, после визита в Тегеран. Моррисон тогда сказал, что Иран почти наверняка несет ответственность за недавние нападения на танкеры в Оманском заливе.

«То, что (Моррисон) сказал после встречи, не было конструктивным. Похоже, Британия переходит на сторону Америки из-за своих внутренних проблем и кризиса Brexit», — сказал Мусави.

Напомним, 25 июня на конференции в Бахрейне планируется представить условия так называемой «сделки века» — плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Детали плана до сих пор засекречены.

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Ближневосточное урегулирование
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