Мэр Магадана не поддержал внедряемые в регионе антиалкогольные ограничения

Магадан, Магаданская область, , 09:35 — REGNUM Сокращение времени продажи алкоголя на Колыме и запрет торговли спиртным в праздничные дни не приведёт к уменьшению числа употребляющих алкогольные напитки жителей региона. В этом уверен глава Магадана Юрий Гришан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Своё мнение он высказал, комментируя законопроект о запрете торговли спиртным в Магаданской области с 22:00 до 10:00, а также в праздничные дни.

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«С введением новых ограничений мы потеряем не только рабочие места — потеряем налогооблагаемую базу по упрощённой системе налогообложения, единому налогу на вменённый доход по НДФЛ», — считает глава столицы Колымы.

Он предполагает, что большинству магазинов придётся сменить режим работы, отчего пострадают люди, которые хотели бы прийти за продуктами, и следствием этого может стать снижение рентабельности работы магазинов и повышение цен.

Юрий Гришан «А те, кто пьют, так и будет это продолжать, ведь на сферу общественного питания ограничения не распространяются. Как показывает история подобных антиалкогольных кампаний, запреты имеют совсем иной результат. Вспомним хотя бы «сухой закон», введение «норм отпуска». Все эти манипуляции очень опасны».

Мэр Магадана предполагает и то, что желающие выпить будут запасаться спиртным заранее, а запреты будут только на руку нелегальному бизнесу.

«Подпольные точки торговли алкоголем — это не только неуплаченный акциз и НДС, это небезопасный продукт, приводящий к гибели людей, — подчеркнул Юрий Гришан. — Поэтому мною подписан отзыв по проекту в областную Думу, где мы обозначаем позицию против данных ограничений».

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, которым предлагаются поправки к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории Магаданской области и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», внёс в Магаданскую областную думу глава Колымы Сергей Носов. Предлагаемые изменения предполагают введение ограничений количества мест и времени, в которое будет продаваться спиртное.

Напомним, Магаданская область дважды — в 2016 и 2017 годах — оказывалась на последнем месте в национальном рейтинге трезвости регионов РФ. Комментируя тогда такой результат, руководство Колымы заявляло, что считает этот рейтинг необъективным и вызывающим вопросы. Причиной высокого уровня употребления алкоголя назывались вахтовики и якобы влияющие на положение региона в списке поставки алкоголя через Магаданскую область в Якутию и на Чукотку.