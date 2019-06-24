Мэр Магадана не поддержал внедряемые в регионе антиалкогольные ограничения

Магадан, Магаданская область, 24 июня 2019, 09:35 — REGNUM Сокращение времени продажи алкоголя на Колыме и запрет торговли спиртным в праздничные дни не приведёт к уменьшению числа употребляющих алкогольные напитки жителей региона. В этом уверен глава Магадана Юрий Гришан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Своё мнение он высказал, комментируя законопроект о запрете торговли спиртным в Магаданской области с 22:00 до 10:00, а также в праздничные дни.
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«С введением новых ограничений мы потеряем не только рабочие места — потеряем налогооблагаемую базу по упрощённой системе налогообложения, единому налогу на вменённый доход по НДФЛ», — считает глава столицы Колымы.
Он предполагает, что большинству магазинов придётся сменить режим работы, отчего пострадают люди, которые хотели бы прийти за продуктами, и следствием этого может стать снижение рентабельности работы магазинов и повышение цен.
Мэр Магадана предполагает и то, что желающие выпить будут запасаться спиртным заранее, а запреты будут только на руку нелегальному бизнесу.
«Подпольные точки торговли алкоголем — это не только неуплаченный акциз и НДС, это небезопасный продукт, приводящий к гибели людей, — подчеркнул Юрий Гришан. — Поэтому мною подписан отзыв по проекту в областную Думу, где мы обозначаем позицию против данных ограничений».
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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, которым предлагаются поправки к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории Магаданской области и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», внёс в Магаданскую областную думу глава Колымы Сергей Носов. Предлагаемые изменения предполагают введение ограничений количества мест и времени, в которое будет продаваться спиртное.
Напомним, Магаданская область дважды — в 2016 и 2017 годах — оказывалась на последнем месте в национальном рейтинге трезвости регионов РФ. Комментируя тогда такой результат, руководство Колымы заявляло, что считает этот рейтинг необъективным и вызывающим вопросы. Причиной высокого уровня употребления алкоголя назывались вахтовики и якобы влияющие на положение региона в списке поставки алкоголя через Магаданскую область в Якутию и на Чукотку.