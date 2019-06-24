Концепцию Индо-Тихоокеанского региона приняли на саммите АСЕАН — СМИ

Бангкок, , 09:23 — REGNUM Концепцию стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индо-Тихоокеанском регионе приняли на саммите АСЕАН, который состоялся 23 июня в Бангкоке (Таиланд), сообщает Sindonews.

«Эта инициатива отражает центральную роль и силу АСЕАН в соблюдении принципов поддержания мира, укрепления культуры диалога и сотрудничества», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи с главами государств и правительств стран-членов региональной организации в Бангкоке.

Президент Индонезии также выразил признательность всем странам АСЕАН, которые внесли большой вклад в развитие данной перспективы.

По его словам, перспективы АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе стали более важными в условиях развития современного мира и на фоне торговой войны между США и Китаем.

В дополнение к индо-тихоокеанскому вопросу на пленарном заседании саммита АСЕАН Джоко Видодо также призвал страны АСЕАН подтвердить свою приверженность завершению переговоров по соглашению о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).

Как ожидается, новое заседание секретариата АСЕАН состоится 8 августа 2019 года, в день создания организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 34-й саммит глав государств и правительств АСЕАН прошел в Бангкоке с 20 по 23 июня 2019 года.

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