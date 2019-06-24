«Я иду, чтобы победить»: депутат Новосибирска Пинус идёт на выборы мэра

Новосибирск, , 09:15 — REGNUM Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус будет участвовать в выборах мэра города, которые пройдут 8 сентября. Об этом Пинус сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я выдвигаюсь в мэры. В среду, 26 июня, в 12:00 открытие штаба по соседству с приёмной мэра. Ну что, поехали? Наверное, если бы была партия РОЗ, то я, будучи женщиной, выбрала бы такую. Но такой партии, увы, нет. Да и ситуация с выборами не предполагает особой лирики или легкомыслия. Тут надо включать разум и принимать ответственные решения. Я иду, чтобы победить», — заявила Наталья Пинус.

Она отметила, что собрать подписи для неё не проблема, «но качество подписей и регистрация кандидата — не одно и то же», потому что, по словам депутата, 90% кандидатов не регистрируют под тем или иным предлогом.

«Передо мной стояла непростая задача: найти такую партию, которая не снимет меня на финишной прямой. Есть и ещё один важный момент. Сегодня я не готова вступать в партийные организации. По своей сути я независимый политик, который несет ответственность лишь перед своими избирателями. Мне важно сохранить это. Я нашла такую партию, которая согласилась выдвинуть меня и идти до конца. Это партия «РОС» — «Российский общенародный союз». История непростых взаимоотношений с КПРФ и принципиальный характер лидера партии Сергея Бабурина, являются залогом того, что меня не снимут. Я благодарна Партии «РОС» за выдвижение. Дальше я пойду сама», — написала Наталья Пинус.

Напомним, что по подсчётам спикера Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева, участвовать в выборах мэра города хотят по меньшей мере 13−14 кандидатов. Он не исключил, что количество будет расти.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Совет депутатов Новосибирска назначил дату выборов мэра города — они пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

О своём желании участвовать в них уже заявили действующий градоначальник Анатолий Локоть (КПРФ), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин, руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Новосибирска Евгений Лебедев, предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), депутат Горсовета Наталья Пинус (самовыдвижение), член партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко, бизнесмен Виктор Мокровицкий (самовыдвижение) и доктор исторических наук, экс-вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой, который планирует выдвигаться от «Справедливой России», новосибирский общественник Олег Викторович.

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