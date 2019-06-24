В иракский Киркук вернутся 12 тыс. арабских семей — курдский политик

Киркук, Ирак, , 08:50 — REGNUM Курдский политик в иракской провинции Киркук Аднан Киркуки заявил о том, что порядка 12 тыс. арабских семей планируют вернуться в спорную провинцию, об этом 24 июня сообщает Kurdistan24.

По словам Киркуки, арабские семьи получат материальную помощь и землю, а целью их переселения является «арабизация» региона.

«После событий октября 2017 года они постепенно возвращаются в Киркук с целью вновь оккупировать курдские земли» , — заявил Киркуки в интервью местным СМИ.

Напомним, в октябре 2017 года курдские пешмерга были вытеснены из Киркука шиитскими ополченцами, после чего новые власти стали проводить политику «арабизации» региона.

Спорная провинция Киркук на протяжении многих лет является предметом конфликта между Багдадом и Эрбилем. Провинция не раз переходила под контроль обеих сторон.

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