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Министр телекоммуникаций Ирана рассказал о кибератаках США

Политика

«Они очень стараются, но не не достигли успеха»

Министр телекоммуникаций Ирана рассказал о кибератаках США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пентагон

Тегеран, 24 июня 2019, 08:25 — REGNUM  Кибератаки США на иранские цели не увенчались успехом. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил министр телекоммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари-Джахроми после сообщений о том, что Пентагон якобы начал давно запланированную кибератаку на страну.

«Они очень стараются, но не достигли успеха», — написал министр информационных и коммуникационных технологий Ирана в социальной сети Twitter.

«СМИ спросили, верны ли сведения о заявленных кибератаках против Ирана, — отметил он. — Мы имеет дело с кибертерроризмом уже в течение длительного времени… В прошлом году мы нейтрализовали 33 миллиона атак с помощью (национального) брандмауэра».

Ранее замглавы иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Иран продолжит отказываться от ряда своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) до выполнения требований Тегерана.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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