Песков поведал, что случилось с тем, кто потерял записку, переданную Путину

Москва, , 16:06 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том случае, когда женщина упала перед Владимиром Путиным на колени и передала ему записку с просьбой, а помощники президента эту записку потеряли. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 23 июня, в эфире телеканала «Россия 1».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе «Прямой линии» Владимира Путина спросили, за что ему стыдно. Глава государства ответил, что ему до сих пор стыдно за один случай, когда во время поездки по стране к нему через охрану прорвалась женщина, упала на колени и отдала Путину записку. Данная записка была передана помощникам президента, а те её потеряли.

Песков рассказал, что с тех пор люди, потерявшие записку для Владимира Путина, больше никогда ничего не теряли.

«А женщину так и не нашли», — отметил он.

Также пресс-секретарь отметил, что глава государства «беспощаден» в вопросах, которые касаются обращения к нему граждан.