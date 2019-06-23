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Песков: «Прямая линия с Владимиром Путиным» — это уникальный проект

Политика

Ни одна из стран не решилась внедрить его у себя

Москва, 23 июня 2019, 15:15 — REGNUM  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» — это уникальный во всем мире проект, который не решилась перенять ни одна из европейских стран. Об этом Песков заявил сегодня, 23 июня, в эфире телеканала «Россия 1».

«Это уникальный проект, причём во всем мире, для всех стран мира», — сказал Песков.

Он рассказал, что в период с 2007 по 2008 годы в администрацию президента России обращались делегации из разных европейских стран, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом.

Эти делегации хотели попробовать организовать формат «Прямой линии» в своих странах, однако так и не решились этого сделать.

«Эти делегации, выслушав часовой рассказ, сказали: «Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать», — отметил Песков.

Напомним, что 20 июня состоялась 17-я по счету «Прямая линия с Владимиром Путиным». Нынешняя «Прямая линия» продлилась четыре часа и восемь минут. Президент ответил на 81 вопрос.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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