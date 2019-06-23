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Кудрин ответил фотографией на слова Путина о его дрейфе в сторону Глазьева

Политика

А экономика не растёт

Москва, 23 июня 2019, 14:33 — REGNUM  Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter совместную фотографию с экономистом Сергеем Глазьевым в качестве ответа на реплику президента России Владимира Путина на «Прямой линии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе «Прямой линии» Путину был задан вопрос: «Понимаете ли вы, что с экономистами из 90-х прорыва не будет?»

Российский лидер ответил, что во власти якобы не осталось «экономистов из 90-х», разве что Алексей Кудрин, который, по словам Путина, «перековался и дрейфует в сторону Сергея Глазьева».

Суть этого заявления в том, что Кудрин всегда был сторонником тотально либеральной экономики и проповедовал монетаристский подход, тогда как Глазьев является сторонником регулирования в экономики и внедрения различных элементов планирования.

Кудрин на своей странице в сети микроблогов Twitter опубликовал совместную фотографию с Глазьевым. Судя по всему фотография была сделана 22 июня у Кремлевской стены во время трацрной церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

«Придрефовал», — подписал фотографию Кудрин.

https://twitter.com/Aleksei_Kudrin/status/1142719265847631872

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Внутриполитическая жизнь РФ
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