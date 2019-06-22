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Трамп анонсировал введение новых санкций против Ирана

Политика

«Мы (власти США) вводим серьезные дополнительные санкции»

Трамп анонсировал введение новых санкций против Ирана
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Вашингтон, 22 июня 2019, 23:17 — REGNUM  Власти США планируют ввести новые ограничительные меры против Ирана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти США) вводим серьезные дополнительные санкции против Ирана в понедельник (24 июня)», — написал глава Белого дома.

21 июня агентство Reuters со ссылкой на иранских чиновников сообщило, что глава американского Белого дома Дональд Трамп в своём письме лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи предупредил Иран «о неизбежности нападения» в случае отказа от переговоров.

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Противостояние Ирана и США
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