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В Грузии отреагировали на запрет авиасообщения с Россией

Политика

«Наша задача ... избежать рисков»

В Грузии отреагировали на запрет авиасообщения с Россией
Sven Teschke, Büdingen
Аэропорт Тбилиси

Тбилиси, 22 июня 2019, 21:11 — REGNUM  Решение российских властей, которые планируют временно приостановить прямое авиасообщение с Грузией, детально изучают в Тбилиси. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе в интервью РИА Новости.

По его словам, власти Грузии намерены «защищать интересы суверенитета страны и всех граждан».

«Безусловно, наша задача … избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам», — заявил Абашидзе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в министерстве транспорта (Минтранс) Российской Федерации сообщили, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ уже с 8 июля текущего года будут приостановлены.

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Российско-грузинские отношения
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