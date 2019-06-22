Су-24 ВКС РФ пролетел вблизи испанского авианосца «Хуан Карлос I»

Мадрид, , 11:23 — REGNUM Бомбардировщик Су-24 воздушно-космических сил России пролетел вблизи испанского авианосца «Хуан Карлос I», который находился в водах Балтийского моря и участвовал в учениях Североатлантического альянса. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает испанский телеканал Antena 3.

Российский самолет пролетел рядом с испанским авианосцем на «относительно низкой скорости» и небольшой высоте. Экипаж «Хуан Карлоса I» не стал как-то реагировать на пролет российского боевого самолета, так как он не был сочтён опасным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный блок НАТО после 2014 года назвал Россию своим главным соперником и принял решение существенно усилить свое военное присутствие у западных российских границ. После этого у границ России, а также в Черном и Балтийском морях регулярно проводятся агрессивные военные учения Североатлантического альянса, в ходе которых стратеги НАТО отрабатывают сценарии нападения на Россию.