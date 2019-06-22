Соседи Бориса Джонсона пожаловались в полицию на шум

Лондон, , 02:52 — REGNUM Соседи экс-министра иностранных дел Великобритании и кандидата в премьер-министры страны Бориса Джонсона вызвали полицию из-за шума и криков в его доме. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, инцидент произошёл в доме подруги экс-министра Кэрри Саймондс, у которой Джонсон проживает в настоящее время. Соседи решили позвонить в полицию после того, как услышали звон бьющейся посуды и громкие крики женщины.

Сообщается, что прибывшие стражи порядка провели беседу с Джонсоном и Саймондс. Придя к выводу, что причин для беспокойства и явных признаков правонарушения нет, полицейские покинули дом.

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее Борис Джонсон, общаясь с журналистами, признался, что в студенческие годы употреблял кокаин.

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