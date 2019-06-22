Молдавия не хочет отвечать за военные преступления против приднестровцев

Москва, , 01:10 — REGNUM «Молдавия не сделала выводов из самых темных страниц своего прошлого и не выучила ни одного урока из военного конфликта на Днестре», — заявил, а Москве на круглом столе «Неотвратимость наказания за преступления против народа Приднестровья в период военной агрессии Молдавии в 1990—1992 годах» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает ИА REGNUM.

На встрече говорили, что в Молдавии до сих пор доминирует ущербная и дискриминационная точка зрения на пути решения конфликта с Приднестровьем, которая игнорирует волю народа ПМР объективную реальность. Собеседники отмечали, что в Кишиневе до сих по не готовы переосмыслить события 1990−1992 годов и принципиально избегают ответственности за военные преступления против приднестровского народа.

Игнатьев отметил, что у приднестровского народа еще 29 лет назад была сформирована четкая, прозрачная, справедливая и универсальная система ценностей, в которой не было места радикализму, насилию, шовинизму, агрессии и другим явлениям, которые захлестнули Молдавию. Он подчеркнул, что все эти годы единственной гарантией того, что внутренние обострения в Молдавии вновь не обернутся против Приднестровья, является трехсторонняя миротворческая операция под эгидой России.

«Ограничения свободы передвижения, экономическая блокада, принудительное документирование или политически мотивированное уголовное преследование граждан — все это показывает, что Молдавия не сделала выводов из самых темных страниц своего прошлого и не выучила ни одного урока из военного конфликта на Днестре», — констатировал глава внешнеполитического ведомства.

По итогам мероприятия приняли резолюция, в которой подчеркивается необходимость как современному руководству Молдовы, так и международному сообществу дать открытую политико-правовую оценку событиям периода вооруженной агрессии Молдавии против ПМР.

«Становление государственно-правовых отношений между Приднестровьем и Молдовой должно учитывать уроки конфликта, мнение населения ПМР, неоднократно выраженное в ходе всенародных референдумов, а также законные права и интересы людей, включая молодое поколение, выросшее в период существования де-факто независимого Приднестровья», — говорится в тексте резолюции. Также в документе отмечается, что «хроническая неспособность Молдавии даже спустя почти три десятилетия переосмыслить свои ошибки и взять ответственность за преступления против народа Приднестровья подтверждает выбор курса на международное признание республики в качестве единственно возможного».