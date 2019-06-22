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Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

Политика

Трамп выбрал Марка Эспера

Вашингтон, 22 июня 2019, 00:56 — REGNUM  Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.

Источники телеканала утверждают, что Эспер уже готовит соответствующие документы, а сам Трамп попросил своих соратников поддержать выбранную им кандидатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан ушел в отставку, на его место Трамп назначил министра сухопутных войск Марка Эспера. Позднее сообщалось, что в ближайшее время Эспер примет участие в саммите министров обороны стран НАТО, который пройдет в Брюсселе.

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