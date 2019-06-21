Росавиация обсудит с авиакомпаниями прекращение авиасообщения с Грузией

Москва, , 22:55 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 22 июня проведет специальное совещание с российскими авиакомпаниями по поводу приостановки авиасообщения с Грузией. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий». Указ был подписан после того, как на официальную российскую делегацию, прибывшую в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия, напали радикалы из прозападной грузинской оппозиции.

В указе сказано, что с 8 июля прекращается авиасообщение с Грузией. Все граждане России должны быть вывезены с территории Грузии.

Известно, что авиакомпания S7, которая осуществляет ряд авиарейсов в Грузию, с 8 июля прекращает продажу билетов на этом направлении.