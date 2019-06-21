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Демократы в США вновь хотят ввести санкции против суверенного долга России

Политика

Подготовлен соответствующий законопроект

Демократы в США вновь хотят ввести санкции против суверенного долга России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 21 июня 2019, 18:28 — REGNUM  В Конгресс США внесен законопроект о новых санкциях против Российской Федерации. Законопроект внесен сегодня, 21 июня, группой демократов-центристов Blue Dog Democrats.

В законопроекте предлагается ввести санкции против российского суверенного долга, против ряда российских банков и СПГ-проектов России. Ранее подобные законопроекты уже вносились в конгресс, но до голосования дело не доходило.

Авторы законопроекта указывают, что он призван «наказать» Россию за её якобы вмешательство в американские выборы. Законопроект предусматривает не только санкции, но и ответственность за «вмешательство в выборы» по уже действующим законам.

Также авторы законопроекта хотят, чтобы исполнительные власти США тщательно следили за политической рекламой, а на время голосования обязали все штаты перейти на бумажные бюллетени.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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