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Референдума по храму Святой Екатерины в Екатеринбурге не будет

Политика

Решение планируют принять в горизбиркоме

Екатеринбург, 21 июня 2019, 17:42 — REGNUM  В Екатеринбурге не пропустят референдум о строительстве храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горизбиркома.

Решение приняла рабочая группа при муниципальном органе.

Комиссию не устроили документы, предоставленные заявителями референдума.

Впрочем, указанные в заявке вопросы очевидно не соответствуют текущему моменту. В референдуме предполагалось, что граждан спросят о судьбе сквера у Театра драмы: оставить ли той земле «религиозное назначение» или перевести её в разряд земель общего пользования. Однако после отказа РПЦ строить храм в сквере вопрос становится не актуален.

Теперь окончательное решение должны принять на заседании комиссии 25 июня.

Напомним, заявку на референдум подавали представители «Комитета в защиту сквера», созданного после «храмовых протестов» в Екатеринбурге. Официальный опрос о судьбе храма ещё будет прорабатываться в профильной рабочей группе.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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