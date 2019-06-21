ЦИК разбил надежды кандидатов в Петербурге, от которых бегают избиркомы

Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Центризбирком России надеется, что скандальная ситуация на муниципальных выборах в Петербурге входит в «штатный режим», однако продлить сроки регистрации кандидатов будет непросто. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 21 июня заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее сам Булаев назвал сокрытием выборов поведение некоторых муниципалитетов, а также высказывал опасение, что в Петербурге наблюдается повторение грязной кампании 2014 года.

«ЦИК надеется, что ситуация входит в штатный режим. А там, где были нарушения, Санкт-Петербургская избирательная комиссия в рамках своих полномочий, с привлечением прокуратуры и иных структур, наведет порядок, и, в случае выявления нарушений, люди будут наказаны. Потому что, на мой взгляд, там есть очевидные нарушения», — сказал сегодня Николай Булаев.

Ранее Горизбирком Петербурга отложил на неопределенный срок заседание по этой теме, потому что не справлялся с потоком жалоб на муниципалитеты. Вина тех комиссий, которые назначили выборы еще 9 июня, но не сообщили об этом на сайте, в «ГАС-Выборы» или Горизбирком, далеко не очевидна, судя по выводам городской комиссии. Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов уже сам написал в прокуратуру и обвинил Горизбирком в пассивности на защите избирательных прав граждан.

Горизбирком также предлагал продлить сроки подачи документов в «спорных» муниципалитетах.

«Я думаю, что это сложно достаточно будет сделать уже», — высказал свое мнение Николай Булаев. «Думаю, нужно каждый случай будет рассматривать индивидуально», — добавил он.

Напомним, в Петербурге 109 муниципальных округов, где проходят выборы, и к 20 июня Горизбирком был готов озвучить результаты рассмотрения рабочей группой ситуации лишь в четырех МО.

Ранее в Центризбиркоме отмечали, что число жалоб и обращений из Петербурга слишком велико. Как пояснил Булаев, «в Петербурге самая большая кампания по выборам муниципальных депутатов».

«Муниципальные выборы всегда вызывают достаточно активный интерес и большое количество обращений, которое сопоставимо с размерами кампании», — считает зампред ЦИК.

Выборы депутатов в 109-ти внутригородских муниципалитетах Петербурга должны пройти 8 сентября 2019 года. Необходимо заместить 1550 депутатских мандатов.

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