Лукашенко назвал Кадырова братом белорусского народа

Минск, , 15:32 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает 21 июня БЕЛТА.

По данным издания, Кадыров награжден орденом Дружбы за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чечней.

«Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал — сделал», — сказал Лукашенко в ходе встречи с Кадыровым в Минске.

«Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий указ Лукашенко подписал еще в августе 2018 года. Сам Рамзан Кадыров посещал Белоруссию в сентябре 2017 года по приглашению Александра Лукашенко. В ходе визита обсуждались вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе, а также поставки в Чечню грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники.