Пятница, 21 Июня 2019 года
15:14:23 МСК

Медведев: бизнес должен подключиться к борьбе с киберугрозами

Политика

Глава правительства РФ также призвал к выработке общих мировых стандартов противодействия киберугрозам

Медведев: бизнес должен подключиться к борьбе с киберугрозами
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хакер

Москва, 21 июня 2019, 14:55 — REGNUM  Усилий государства не хватит для решение проблемы киберугроз, в борьбу с ними должно включиться бизнес-сообщество. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая 21 июня на Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве.

Он предупредил, что все достижения развития цифровой сферы могут потерять значение на фоне киберугроз. Однако продвинуться вперед в борьбе с киберпреступностью и киберугрозами возможно, добавил он и привел в пример российских предпринимателей, которые одними из первых поддержали создание Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.

Медведев также призвал к выработке общих мировых стандартов противодействия киберугрозам и назвал странной и опасной позицию стран, которые из-за «низкого доверия» к России не хотят сотрудничать с ней. Он выразил надежду, что необходимость совместной работы поймут все страны мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Мировая экономика потеряет от кибератак $2,5 триллиона — Медведев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить