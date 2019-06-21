Во французской Майотте не согласны с твитом МИД РФ о статусе департамента

Париж, , 14:55 — REGNUM Президент совета французского департамента Майотта Сойбахадин Ибрагим Рамадани был «шокирован» недавним заявлением российского МИДа, где 101-й французский департамент сравнили с Крымом, сообщает Le Figaro.

«По мнению России, ситуация в Крыму аналогична ситуации на Майотте, где в 2009 году был проведен референдум», — заявил в своем заявлении возмущенный президент совета департамента Майотты.

«Этот твит в принципе неприемлем. Мы должны быть в состоянии сравнивать то, что сопоставимо. Использование статуса Майотты для оправдания своей дипломатической практики, как мне кажется, не соответствует здоровому принципу: не говорить за других», — считает Сойбахадин Ибрагим Рамадан.

Дело Майотты «не позволяет Министерству иностранных дел РФ говорить от нашего имени», — добавил он, подтвердив «право народа на самоопределение, которое было установлено несколькими референдумами (1976, 2000 и 2009)».

Ранее в официальном аккаунте в Twitter МИД РФ опубликовал сообщение на фоне визита в Париж президента Украины Владимира Зеленского.

«Президент Франции Макрон должен был рассказать своему украинскому коллеге Зеленскому о Maйотте, который стал 101-м французским департаментом после референдума 2009 года, вместо того, чтобы упоминать так называемую «незаконную аннексию Крыма Россией», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, архипелаг Коморских Островов (Гранд-Комор, Анжуан, Мохели и Майотта) провозгласил независимость от Парижа в 1975 году, но Майотта решила остаться в пределах Франции. С тех пор столица Коморских Островов Морони выдвигала претензии на суверенитет над этой территорией, несмотря на несколько резолюций ООН.