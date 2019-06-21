Военные Пакистана обеспечат безопасность региональных выборов

Исламабад, , 12:39 — REGNUM Вооруженные силы Пакистана будут развернуты на всех избирательных участках страны для обеспечения безопасности на региональных выборах, об этом 21 июня сообщает Geo TV.

«Вооруженные силы должны оказывать содействие избирательной комиссии Пакистана и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности на избирательных участках», — говорится в заявлении избирательной комиссии.

Выборы в региональные собрания Пакистана пройдут 20 июля, вооруженные силы страны будут развернуты в период с 5 по 20 июля, а также будут оказывать содействие после завершения электорального процесса, когда будет осуществляться подсчет голосов избирателей.

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