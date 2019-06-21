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Кандидат от «Зелёных» поборется за место в Госдуме от Хабаровского края

Политика

Кандидатуру утвердили в Москве

Хабаровск, 21 июня 2019, 11:20 — REGNUM  «Партия Зелёных» выдвинула кандидата в Государственную думу по Комсомольскому одномандатному округу в Хабаровском крае. Им стал экс-кандидат в губернаторы региона Андрей Петров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Кандидатуру зампреда регионального отделения партии утвердил съезд «Зеленых» в Москве.

В сентябре 2018 года Андрей Петров баллотировался на пост губернатора Хабаровского края и набрал 3,81%.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатом от «Единой России» на досрочных выборах в ГД РФ по Комсомольску-на-Амуре выдвинута звезда российского шансона Вика Цыганова, КПРФ, которая изначально хотела выдвинуть журналиста Максима Шевченко, выдвинула дипломата, историка и политолога Николая Платошкина, «Партия Роста» выдвинула заместителя генерального директора медиахолдинга «Примамедиа» Андрея Швецова.

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