Кандидат от «Зелёных» поборется за место в Госдуме от Хабаровского края

Хабаровск, , 11:20 — REGNUM «Партия Зелёных» выдвинула кандидата в Государственную думу по Комсомольскому одномандатному округу в Хабаровском крае. Им стал экс-кандидат в губернаторы региона Андрей Петров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Кандидатуру зампреда регионального отделения партии утвердил съезд «Зеленых» в Москве.

В сентябре 2018 года Андрей Петров баллотировался на пост губернатора Хабаровского края и набрал 3,81%.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатом от «Единой России» на досрочных выборах в ГД РФ по Комсомольску-на-Амуре выдвинута звезда российского шансона Вика Цыганова, КПРФ, которая изначально хотела выдвинуть журналиста Максима Шевченко, выдвинула дипломата, историка и политолога Николая Платошкина, «Партия Роста» выдвинула заместителя генерального директора медиахолдинга «Примамедиа» Андрея Швецова.